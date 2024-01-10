На черзі — Естонія і Латвія: Зеленський приїхав з неанонсованим візитом в Литву

Президент планує зустрітись з колегою Ґітанасом Науседою, а також прем’єркою та спікеркою Сейму Литви. Політики мають обговорити інтеграцію України в Євросоюз та співпрацю в галузі дронів.

Президент України Володимир Зеленський приїхав з неанонсованим візитом у Литву. Про це він повідомив 10 січня у власних соцмережах.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс", — написав лідер.

Він проінформував, що зустрінеться у Литві з президентом Ґітанасом Науседою, прем’єркою Інґрідою Шимоніте та спікеркою литовського Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен. Також у планах політика — зустрічі з представниками політичних сил, журналістами та членами української громади.

Президент розповів, що головними темами для обговорення будуть безпека, інтеграція в ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, а також подальша координація європейської підтримки.

"І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", — додав Зеленський.

Публікація Володимира Зеленського від 10 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Литві потролили президент РФ Володимира Путіна через його слова у новорічній промові. Лідер країни-агресорки заявив, що Росія нікуди не відступить. Йому відповіли, що рухатись і не треба.

9 січня президент України Володимир Зеленський розповів про результати Ставки. Обговорення стосувалось посилення ППО.