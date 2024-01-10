Звільнення Безуглої: у Раді заблокували трибуну, спікер відмовився вносити проєкт, — нардепи

За словами депутата Ярослава Железняка, уперше в історії нинішнього скликання парламенту опозиція так затято відстоювала кадрове рішення коаліції.

Народні депутати України не змогли внести з голосу до порядку денного засідання Верховної Ради проєкт рішення про звільнення з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої ("Слуга народу"). Про це в середу, 10 січня, повідомляють нардепи Ярослав Железняк ("Голос") та Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

За словами Железняка, внесення відповідного проєкту до порядку денного вимагали нардепи Ігор Кривошеєв ("Слуга народу"), Ірина Геращенко та Артур Герасимов (ЄС), Дмитро Разумков (позафракційний), Володимир Кабаченко ("Батьківщина") та Олександра Устінова ("Голос").

За його словами, нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія виступив проти внесення проєкту. Незадоволені депутати вийшли до трибуни, після чого спікер ВР Руслан Стефанчук закрив засідання.

Гончаренко заявив, що проєкт рішення про звільнення Безуглої вніс безпосередньо комітет із нацбезпеки.

"Коли почали вимагати виконати регламент він [спікер ВР Руслан Стефанчук] просто закрив засідання і втік", — заявив Гончаренко.

Безугла "об'єднала" коаліцію та опозицію

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що вперше в історії нинішнього скликання ВР опозиція виступає за кадрове рішення коаліції (голова комітету нацбезпеки, який виступає за звільнення Безуглої — нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич).

"При тому, об'єдналися люди, які в житті між собою навіть не розмовляють. "Maryana — connecting people", — пожартував нардеп.

Нагадаємо, 6 січня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої.