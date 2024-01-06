Одинадцять нардепів зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади у комітеті
Ініціаторами постанови є 11 нардепів, серед яких і комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої. Відповідний проєкт зʼявився у суботу, 6 січня, на офіційному вебпорталі парламенту України.
Ініціаторами постанови №10391 є 11 нардепів, серед яких:
- голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич;
- голова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко;
- член комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Вадим Івченко;
- народна депутатка України 9-го скликання Олена Хоменко;
- народний депутат України 7-го скликання Олександр Коваль;
- секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко;
- народний депутат України 9-го скликання Юрій Здебський;
- заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернєв;
- народний депутат України 9-го скликання Геннадій Касай;
- народний депутат України 9-го скликання Сергій Рахманін;
- народний депутат України 9-го скликання Максим Березін.
В пресслужбі Ради зазначають, що метою постанови є відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету.
"Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону "Про комітети Верховної Ради" пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — йдеться у повідомленні.
Відповідна постанова набере чинності від дня її прийняття.
Нагадаємо, що 26 грудня Мар'яна Безугла розповіла, яких змін у мобілізації вимагає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тоді нардеп заявила, що він хоче позбавити осіб з інвалідністю II групи права на звільнення зі служби. Мар'яна Безугла зазначила, що не підтримує цю ідею і зробить "усе можливе".
Також раніше Марʼяна Безугла писала, що не розуміє, що роблять 700 тисяч військових із 1 млн у Силах оборони України.
5 грудня нардепка Безугла заявила, що найкраще волонтерство — це мобілізація в Сили оборони.