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Нардеп заявив, що Безуглу прибрали з посади заступника голови оборонного комітету: та відповіла

Мар'яна Безугла, фото
Фото: Марьяна Безуглая/Facebook | Мар'яна Безугла

Парламентарій Вадим Івченко повідомив, що проголосував "за" звільнення Безуглої. Сама нардепка заявила, що все було зроблено "максимально підло".

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Народну депутатку від партії "Слуга народу" Мар'яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з національної безпеки. Про це повідомив депутат Верховної Ради України від ВО "Батьківщина", також член комітету Вадим Івченко у себе в Facebook.

За його словами, він проголосував "за" звільнення Безуглої.

"Сьогодні Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету. Я, особисто, голосував "за". Вважаю, що у Верховній Раді на посадах мають перебувати люди, які посилюють наші позиції — у політичному та інформаційному просторах", — написав він.

Вадим Івченко, Мар'яна Безугла, фото Fullscreen
Івченко про відсторонення Безуглої
Фото: Скриншот

Реакція Мар'яни Безуглої

Трохи згодом сама Безугла у себе у Facebook повідомила, що рішення щодо закону може бути ухвалено тільки в залі, а це лише "рекомендація" комітету. За її словами, усе було зроблено "максимально підло". Так, голова комітету поставив на голосування питання, тоді як сама Безугла спізнювалася і не була присутня під час безпосереднього голосування.

"Я не здамся ніколи і жоден шантаж не змусить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди", — написала Безугла.

Мар'яна Безугла, фото Fullscreen
Мар'яна Безугла про своє відсторонення
Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 26 грудня Мар'яна Безугла розповіла, яких змін у мобілізації вимагає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тоді нардеп заявила, що він хоче позбавити осіб з інвалідністю II групи права на звільнення зі служби. Мар'яна Безугла зазначила, що не підтримує цю ідею і зробить "усе можливе".