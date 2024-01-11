"Встромляють ніж у спину": нардепка Мар'яна Безугла виходить із фракції "Слуга народу"

За словами депутатки Верховної Ради, їй не потрібна "слабка" фракція і партія під час війни. При цьому вона підтримуватиме ініціативи президента Володимира Зеленського.

Народна депутатка України Мар'яна Безугла повідомила, що йде з фракції та партії "Слуга народу". Відповідне повідомлення вона залишила у себе в Facebook.

За словами Безуглої, їй не потрібна "слабка" фракція і партія під час війни. При цьому вона буде підтримувати ініціативи президента Володимира Зеленського.

"Слабка фракція і партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", — написала Безугла.

Вона також заявила, що їй не потрібна "квота" заступника голови Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки. За її словами, колеги вимагають від неї мовчання, хоча сам комітет "байдикує" і проти приймати факт того, як депутатів сприймає українське суспільство.

Безугла заявила, що комітет заплющує очі на "проблеми радянщини і вбивств наших громадян генералітетом", а також корупцію в оборонному секторі.

"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статус-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки й оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце порівняно з чимось до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного й безпекового двигуна країни", — написала Безугла.

За її словами, вона готова працювати з кожним у парламенті, хто має практичні ідеї та готовий боротися за зміни.

"З кожним у парламенті безвідносно до фракційної приналежності, з кожним громадянином безвідносно до політичних уподобань минулого і майбутнього. Ніщо не може забрати внутрішнє почуття честі та гідності. І часу немає", — заявила Безугла.

Вона заявила, що залишиться мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянами.

Мар'яна Безугла йде з фракції "Слуга народу" Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 5 січня депутат Верховної Ради України від ВО "Батьківщина", також член комітету з нацбезпеки Вадим Івченко повідомив, що Мар'яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету. Івченко повідомив, що проголосував "за" звільнення Безуглої. Сама нардепка заявила, що все було зроблено "максимально підло".