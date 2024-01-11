Подасть це, як перемогу: для Байдена краще, щоб Україна почала переговори з РФ, — експерт

Зволікання з допомогою США Україні можуть бути приводом для початку нової хвилі дискусій про необхідність мирних переговорів України.

Деякі американські медіа напрацьовують такий наратив, що Україна вже перемогла, адже Росія не досягла всіх своїх цілей. З цієї причини президент США може наполягати на початку переговорів про припинення бойових дій. Про це в коментарі Фокусу розповів політолог, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі.

"Наразі в адміністрації Байдена вже немає інструментів, щоб давати допомогу без ухвалення законопроєкту, — каже Ялі, — Якщо за нього не проголосують зараз, потім буде майже неможливо".

Крім того, експерт підкреслив, що у США 2024 року мають відбуватися президентські вибори.

"Трамп уже оголосив свою стратегію щодо припинення цієї війни, він це неодноразово заявляв публічно, що він буде робити в перший день свого президентства. Зрозуміло, що цього року війна ця не закінчиться. Принаймні перемогти Україні буде дуже важко, враховуючи підсумки контрнаступу 2023 року. А зараз, як ми бачимо, Росія перевела свою економіку на військові рейки, збільшила кількість виробництва боєприпасів і артилерії, у неї з'явилися союзники. Північна Корея допомагає снарядами", — сказав він.

На думку Максима Ялі, якби всі потужності ЄС і США працювали на Україну зараз, цей дефіцит боєприпасів все одно було б неможливо перекрити.

"Тому з моєї точки зору, таким чином, адміністрація Байдена підштовхує Зеленського почати переговори. Зараз ми бачимо ці завуальовані кроки", — пояснив він.

Він переконаний, що в контексті виборів, для Байдена краще, щоб Україна пішла на переговори з Росією, щоб представити це, як перемогу.

"Афілійовані з демократами медіа вже напрацьовують такий наратив, що Україна вже перемогла, адже Росія не досягла всіх своїх цілей — не захопила Київ за три дні, не окупувала всю Україну. Продати це американському виборцю, як перемогу дуже легко, і не давати козир Трампу в разі його перемоги. Якщо ми зараз подивимося на опитування громадської думки, то бачимо, що Байден і Трамп мають шанси на президентство, а інколи Трамп має навіть більші шанси. Тому в цьому контексті я бачу влітку можливий варіант втілення такої "перемоги", який зараз опрацьовується. Тому республіканці й вимагають стратегії. Вони не все прекрасно розуміють, і теж не хочуть давати такий козир адміністрації Байдена", — додає експерт.

Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд сказав, що угоду, яка передбачає зміну міграційної політики США, буде досягнуто до кінця тижня. У рамках неї буде передбачено й допомогу Україні. Попередньо планувалося, що вона буде в розмірі понад $60 млрд.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Стратегії перемоги у Байдена немає: Україна як заручниця політики США".