"Заяву прийняли": Безугла оголосила, що вже точно йде із фракції "Слуга народу"

Попри вихід з фракції Безугла заявила, що продовжить працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю і відкритістю.

Заяву народної депутатки та ексзаступниці голови комітету Верховної Ради з національної безпеки Мар’яни Безуглої про вихід з фракції та партії "Слуга народу" прийняли. Про це вона 12 січня повідомила в своєму телеграм-каналі.

"Мої заяви на вихід з партії та фракції "Слуга Народу" офіційно прийняли", — проінформувала вона своїх підписників.

Вона додала, що продовжить працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю і відкритістю.

11 січня вона повідомила про своє рішення про вихід з партії "Слуга народу" і з фракції. При цьому вона заявила, що "підтримує президента" і залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобов’язаннями відкритості та роботи з громадянами".

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов’язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – зазначила вонана своїй сторінці в фейсбук.

Також Безугла додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки" за умов, які нібито їй "нав’язують".

6 січня, у Верховній Раді з’явився проєкт постанови про відкликання нардепки Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди. Прикро за колег в Комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні; то були б зовсім інші реалії. У нас війна! Так що робота і боротьба триває", – наголосила Безугла.

Раніше повідомлялося, що Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач Валерій Залужний має піти.