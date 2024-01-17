Порошенко подав до суду на львівських прикордонників і вимагає пів мільйона гривень

Політик оскаржуватиме у суді відмову прикордонників випустити його за кордон на зустріч з угорським прем'єром Орбаном, пишуть журналісти. Позов також стосується першого віце-спікера Ради Корнієнка, бо саме він скасував міжнародне відрядження.

П'ятий президент України Петро Порошенко подав позов до суду на 7-й прикордонний Карпатський загін Держприкордонслужби України. Він вимагає моральної компенсації за невипуск його за кордон. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Зазначається, що крім ДПСУ позов також стосується віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, бо саме він скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка.

Справу розглядатиме Львівський окружний адміністративний суд 17 січня о 16:00.

Поки ДПСУ офіційно не прокоментувала позов Петра Порошенка.

Нагадаємо що 1 грудня 2023 року експрезидент України Петро Порошенко заявив, що його не випустили на кордоні з України, хоча в нього було відрядження до Польщі та США.

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко повідомив про отримання листа щодо виїзду за кордон п'ятого президента України Петра Порошенка. Після цього він ухвалив рішення скасувати дозвіл, який раніше підписав голова Ради Руслан Стефанчук.

У СБУ заявили, що Порошенко мав зустрітися з Орбаном, а РФ хотіла використати це проти України. Правоохоронці зазначають, що звернулися до Офісу президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час погодження закордонних відряджень українських делегацій.