"Основа для третьої світової": Словаччина не підтримає членство України в НАТО, — Фіцо (відео)

За словами словацького прем'єра, під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем він ще раз озвучить позицію Братислави стосовно майбутнього Києва. Поставки зброї не відновляться.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем збирається заявити про те, що Братислава не підтримує шлях Києва до НАТО. Про це він заявив під час інтерв'ю для RTVS 20 січня.

За його словами, зустріч відбудеться вже в середу, 24 січня в українському Ужгороді. Роберт Фіцо приїде з гуманітарною допомогою для Києва, однак про військову підтримку можна забути і така позиція збережеться надалі.

"Я скажу йому, що є речі, щодо яких у нас абсолютно різні думки, я скажу йому, що коли йдеться про вступ до ЄС, ми поважаємо їх, але вони повинні виконувати умови, а не так, що країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, вступить до ЄС. Я скажу йому, що накладу вето і заблокую це, тому що це просто основа для третьої світової війни і нічого більше", — заявив Роберт Фіцо.

Окремо прем'єр-міністр Словаччини додав, що українська сторона не бажає проводити пресконференцію після зустрічі, однак Роберт Фіцо вважає, що було б правильно, щоб Денис Шмигаль також зробив заяву за підсумками переговорів.

"Думаю, що було б правильно, якби ми домовилися, що кожна сторона зробить заяву. Ми повинні обмінятися цими заявами, перш ніж оприлюднювати їх. Я знаю, з чим я йду. Я йду з гуманітарною допомогою", — продовжує політик.

Що стосується поставок озброєння Україні, то якщо йдеться про комерційний бік, то Роберт Фіцо не бачить жодних перешкод, якщо хтось хоче заробити.

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Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що Словаччина підтримає вето Угорщини на допомогу Україні від ЄС. За словами Роберта Фіцо, його угорський колега Віктор Орбан веде "законну боротьбу", тому на саміті 1 лютого збирається підтримати позицію Будапешта.