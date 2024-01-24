Пентагон назвав терміни постачання F-16 в Україну

Нині українські пілоти проходять підготовку, а союзники намагаються забезпечити початкову експлуатаційну спроможність для України з її програмою F-16, розповіла помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.

Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що Україна отримає перші винищувачі F-16 у 2024 році. Про це повідомили американському в оборонному відомстві 23 січня.

"Ми працюємо як коаліція над авіаційною технікою — ми прагнемо забезпечити початкову експлуатаційну спроможність для України з її програмою F-16 у 2024 році", — сказала Селеста Волландер.

З її слів, це передбачатиме наявність навчених пілотів, платформ, інфраструктуру, також запасних запчастин і боєприпасів для літаків. Крім цього, Селеста Волландер додала, що наразі українські пілоти проходять багатопрофільну підготовку та працюють над програмою навчання.

Передача американських винищувачів Україні: що відомо

4 січня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер повідомив, що українські пілоти можуть завершити навчання на американських винищувачах F-16 до кінця 2024 року. Також він зазначив, що на підготовку льотчиків може піти від п'яти до восьми місяців. Тоді як "у нього немає конкретних дат" щодо того, коли Україна отримає ці літаки.

19 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підготовка до першого повітряного удару в українському повітрі, який здійснить F-16, триває за планом. З його слів, перші успіхи українських пілотів на цих літаках очікуються у 2024 році.

Нагадаємо, 22 січня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські льотчики вже літають на американських винищувачах F-16 разом з інструкторами. Зокрема, навчання пілотів триває в американському штаті Аризона.