"У мене є відчуття": Шольц анонсував угоду щодо гарантій безпеки для України від Німеччини

Діалог стосовно партнерства у сфері безпеки триватиме, як припустив німецький канцлер Олаф Шольц, але норми угоди можуть бути завершені найближчим часом.

Незабаром Німеччина й Україна можуть погодити двосторонню угоду про гарантії безпеки, а робота над документом триває. Німецький канцлер Олаф Шольц зробив відповідну заяву, повідомляється на сайті уряду ФРН.

Він провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Важливе значення у ній має питання "партнерства у сфері безпеки".

Політик наголосив на тому, що детально щодо цієї теми спілкувався з керівником української держави. Діалог стосовно партнерства у сфері безпеки триватиме. Він припустив, що відповідна робота завершиться найближчим часом.

"У мене є відчуття, що ми на порозі завершення перемовин", – пояснив Олаф Шольц.

Гарантії безпеки для України

Влітку 2023 року напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, аналітики та політики розцінили пошуки моделі у галузі безпеки як варіант замість вступу до Альянсу. Президент Володимир Зеленський привіз запевнення, що Україна матиме безпекові гарантії, узгоджені з державами "Групи семи". Згодом розпочалися перемовини з іншими державами.

Уряд Болгарії 17 серпня ухвалив рішення щодо приєднання країни до відповідної декларації країн G7, а також надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні. 29 серпня стало відомо, що країни G7 не можуть дійти згоди, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною.

Кіпр у листопаді долучився до перемовин стосовно гарантії безпеки для Києва. Підтримка ще однієї держави, як зазначив керівник української держави, сприятиме зміцненню європейської безпеки.

У січня 2024 року, як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, приєднання до декларації "Групи семи" (G7) щодо гарантій безпеки для України. Варшава має намір співпрацювати в інших форматах для забезпечення умов щодо гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський розповів, що почали двосторонню роботу зі Швецією щодо безпекових гарантій. Він висловив сподівання, що до обговорення стосовно гарантій безпеки долучаться й Норвегія, Данія, Ісландія та Фінляндія.