"Не торгуємо територіями": Данілов пояснив, чи може Україна залишитися без підтримки США

Секретар РНБО впевнений, що жодні вибори у світі не ослаблять підтримку України. Тим часом у найближчі два роки у світі можуть відбутись політичні зміни у 10 країнах світу.

Україна буде мати підтримку міжнародної спільноти, яка не буде залежати від результатів виборів у США чи Великій Британії. У країн-партнерів є розуміння, що йде війна у тому числі й за Європу. Про можливі зміни у ставленні до російсько-української війни розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов у коментарі порталу "24 канал".

Данілов впевнений, що Україна перебуватиме у полі зору закордонних партнерів і допомога від країн-партнерів не буде зменшуватись. Політик заперечив, що ситуація може змінитись внаслідок результатів виборчих процесів за кордоном.

"Зараз дуже багато є розмов, що в разі зміни тих чи інших виборчих процесів, які відбуваються в Сполучених Штатах, Великій Британії, Європейському Союзі, то на нас будуть менше звертати увагу і нам будуть менше допомагати. От це все це не відповідає дійсності".

На думку секретаря РНБО, політики західних країн усвідомлюють, що Україна бореться і за себе, і за Європу. Тому впевнений, що вона й надалі лишатиметься у зоні інтересів міжнародного співтовариства.

"Україна ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти, тому що ми виборюємо не тільки своє право: ми виборюємо сьогодні на своїй території незалежність у Європи у тому числі. І всі це усвідомлюють".

Політик погодився, що через виборчі процеси можуть бути затримки з наданням військової допомоги, і це важливо з огляду на ситуацію на фронті. Натомість потрібно було б, щоб рішення приймались злагоджено, оскільки Україна бореться за незалежність і не буде "торгувати" власними територіями.

"В кожній країні відбуваються свої власні політичні процеси і з тих чи інших причин можуть бути затримки. На превеликий жаль ці затримки відображаються безпосередньо на лінії фронту і ми дуже б хотіли, щоб найближчим часом все було налагоджено і всі рішення, які мають бути прийняті, вони були прийняті в США та Євросоюзі. Ми є країною, яка стоїть за свою свободу, за свою незалежність, ми не торгуємо принципами і своїми територіями", — резюмував він.

Україна та США — деталі

Зазначимо, починаючи з осені 2023 року в Конгресі США не можуть погодити виділення Україні 61 млрд дол. військової допомоги, за яку не голосують прихильники Дональда Трампа з Республіканської партії. Трамп планує балотуватись у президенти США і вже отримав початкову підтримку у кількох штатах, зокрема, в Айові. Політик час від часу заявляє, що він за 24 години зупинить війну, поспілкувавшись з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тим часом у Великій Британії також мають відбутись вибори до парламенту — вони відбудуться у 2024-25 рр. На сьогодні на чолі уряду стоїть прем'єр-міністр Ріші Сунак, який 12 січня прибув у Україну і підписав угоду про безпеку.

Агенція BBC підрахувала, що протягом 2024 року у світі відбудуться десять виборів різних рівнів — від виборів президента до переобрання парламенту. Зокрема, відбудуться виборчі процеси у Євросоюзі, Німеччині, Молдові тощо.

Нагадуємо, Данілов прокоментував ситуацію щодо літака Іл-76, який розбився на території Бєлгородської області. 25 січня посадовець заявив, що українська влада не поспішає з заявами, оскільки перевіряє інформацію.