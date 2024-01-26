Російські ДРГ на північному кордоні України: експерт назвав їхні цілі та завдання

За словами Михайла Жирохова, активність противника на кордоні — досить часте явище, проте в медіа інформацію про це дають з обережністю, щоб не нашкодити українським прикордонникам.

На північному кордоні України з РФ дедалі частіше фіксується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але офіційної інформації про це мало. Захисники пояснюють це тим, щоб росіяни не могли відстежувати ефективність дій своїх ДРГ. Про це в коментарі Фокусу говорить військовий експерт Михайло Жирохов.

У такий спосіб росіяни намагаються вести розвідку, знищувати позиції та викрадати українських військових. І таких випадків десятки, хоча інформації про більшість із таких випадків вкрай мало.

"Прикордонники — досить закрита структура, будь-яку інформацію в медіа дає досить обмежено. Можна побачити, що щось сталося, то це в разі загибелі та поховання тих прикордонників, які вважаються місцевими, — зазначає він. — Але випадки, коли ДРГ заходили, підходили на позиції, вбивали і забирали в полон є. І, на жаль, не поодинокі. Місцеві розповідають, російські ДРГ мало не по Семенівці ходять".

Також деякі втрати експерт пояснює тим, що не всі знають особливості місцевості. Відбувається регулярна ротація військових. Росіяни це розуміють і діють — одразу фіксуються підриви на фугасах, обстріли, активізується робота ДРГ. Розстріли машини фіксуються ледь не щотижня. Із втратами або без них. Будь-яка машина, на відстані від кордону до 30 км може потрапити в засідку.

Раніше командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що українські сили оборони фіксують спроби ДРГ РФ потрапити на територію України.

13 грудня прикордонники Держприкордонслужби разом із Силами оборони вступили в бій із ворожою ДРГ на Сумщині. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Загроза з Півночі. Чому в українському прикордонні почастішали російські ДРГ".