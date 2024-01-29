Мирні переговори між Україною та Росією можливі у 2024 році, — ексглавком НАТО

Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс вважає, що війна з країною-агресором закінчиться, як і Корейська, тобто РФ, ймовірно, все ще матиме контроль над певними українськими територіями, зокрема й Кримом.

Колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс заявив, що через "виснаження" як Росії, та і України веденням війни, існує ймовірність мирних переговорів наприкінці поточного року. Про це він повідомив під час недільного інтерв’ю на радіо WABC 770 AM, передає видання The Hill.

"Я думаю, що наприкінці цього року, ймовірно, після виборів у США, у нас буде момент для потенційних переговорів", — наголосив Ставрідіс.

Адмірал додав, що і Росія, і Україна зазнають складнощів та отримують допомогу від третіх сторін, "проте, ймовірно, відкладатимуть переговори".

Також Ставрідіс вважає, що війна між Україною та РФ закінчиться, "як Корейська війна, тобто Росія, ймовірно, все ще матиме контроль над деякою частиною України, Кримом, наземним мостом до Росії".

"З іншого боку, я бачу, що Україна йде в НАТО. Я думаю, що плани цієї угоди, ймовірно, стануть більш зрозумілими цього року", — заявив колишній головнокомандувач.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що не варто думати, що причиною продовження воєнних дій між Україною та Росією є винятково відсутність переговорів. На його думку, простого розв'язання питання військових конфліктів між цими двома країнами не варто очікувати.

Нагадаємо, 14 грудня Джеймс Ставрідіс заявив, що найближче майбутнє України залежатиме від того, чи продовжать США і Європейський союз надавати військову допомогу Києву в достатніх кількостях.