В Україні мільйонна армія, ще 30 мільйонів працюють, — Зеленський

Очільник держави підкреслив, що у війську багато людей, однак ще більше громадян захищають Європу та світ "на своїх робочих місцях".

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі чисельність української армії — 880 тисяч людей. Про це глава держави повідомив в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

За його словами, в Україні велика армія, однак ще більше громадян захищають Європу та світ "на своїх робочих місцях".

"У нас 880 тисяч, у нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз працюють, а навіть, може, трохи більше. Сказати точну цифру не можу: ми не знаємо на сьогодні, 6,5–7,5 мільйонів людей виїхали з самого початку. Тому ми говоримо про всіх людей, які є в Україні. І вони всі захищають Європу та світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", — сказав Зеленський.

Крім того, президент підкреслив, що тим військовозобовʼязаним чоловікам, які виїхали з України незаконно, варто було б повернутися задля "справедливості".

"Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом, які мобілізаційного віку, були в Україні. І питання не в тому, знову таки підтверджую, що вони всі повинні бути на фронті, у нас велика армія, питання в справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки", — зазначає очільник країни.

Також, за словами Зеленського, Російська Федерація веде війну на виснаження та не рахує свої втрати.

"Їм все одно: 1, 2, 3 мільйони — скільки загине. І зараз у нас є, наприклад, Авдіївка. Ви просто навіть не уявляєте: це паркани з їхніх людей, просто лежать люди на полі бою один на одному — це вже паркани трупів, вони їх навіть не забирають", — наголосив президент.

Нагадаємо, також 19 грудня Сергій Шойгу заявив, що чисельність особового складу Збройних сил РФ у 2023 році доведено до 1 мільйона 150 тисяч військовослужбовців, а надалі вона збільшиться до 1,5 мільйона військовослужбовців, серед яких 670 тисяч осіб — контрактники.