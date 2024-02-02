"Заробляють на хайпі": у Зеленського відреагували на територіальні претензії Угорщини

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, не варто звертати уваги на заяви ультраправих чи ультралівих партій, адже вони намагаються втримати рейтинги. Єдиний агресор, який загрожує Україні, — Росія.

Час від часу з боку Угорщини лунають різні заяви щодо України, серед яких також територіальні претензії. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" розповів, чи загрожує Будапешт цілісності нашої країни.

За його словами, той факт, що країна може блокувати рішення всіх інших країн ЄС здається дивним. Також не зовсім зрозумілі заяви про те, що Будапешт претендуватиме на якусь частину України, якщо та програє. Загалом, у Зеленського вважають, що звертати уваги на заяви будь-яких ультраправих або ультралівих партій безглуздо.

"Дивіться, у тій же Німеччині є партія, яка каже, що треба закрити вікно допомоги Україні. Є навіть ультраліва Сара Вагенкнехт, яка взагалі каже, що треба ухвалити максимально репресивні рішення щодо України. Я б на це не звертав уваги, тому що завжди є такі маргінальні партії. Вони заробляють гроші на хайпі", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо радник глави ОП заявив, що найчастіше ті партії, які роблять провокаційні заяви, не мають істотного електорального впливу і за допомогою подібних дій хочуть утримати свій рейтинг на рівні 2-3%, щоб пройти до парламенту.

Відповідно, до реальності подібні заяви не мають жодного стосунку, адже Угорщина, Румунія та Польща поважають суверенні права інших держав, в чому в сучасному світі не повинно бути жодних сумнівів.

"Єдина країна, яка сьогодні ламає правила на європейському континенті, — це Росія. Вона претендуватиме на знищення суб'єктності та суверенітету не тільки України, і вже відверто про це заявляє. Росія претендуватиме на країни Балтії, бо вважає, що це територія її впливу", — продовжив Михайло Подоляк.

Якщо це станеться, то Кремль сподівається отримати контроль над Північною Європою та акваторією Балтійського моря. Далі може бути Молдова.

Нагадаємо, 27 січня лідер угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив про те, що в разі поразки України у війні з Росією Будапешт претендуватиме на Закарпаття. Він також заявив, "Україна була куплена інвестиційним фондом BlackRock".

Після цього глава МЗС Дмитро Кулеба відповів на погрози угорських політиків у бік України. За його словами, не всім хочеться, щоб між Києвом і Будапештом були добрі стосунки, тому й пролунали "якісь погрози".