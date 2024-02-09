Президент РФ заявив, що США після розвалу СРСР проводили щодо РФ політику "тиску". Вашингтон нібито хоче потягти Україну в НАТО на зло Москві.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що так звана "денацифікація" — це позбавлення від людей, які підтримують нацизм. Про це глава Кремля розповів в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

За словами Путіна, президент України Володимир Зеленський нібито підтримує "нацизм" і людей, які просувають цю теорію. Російський політик упевнений, що справа глави нацистської Німеччини Адольфа Гітлера "ще живе", а люди, котрі знищували євреїв ще живі.

Крім того, в тому ж інтерв'ю Путін заявив, що Україна нібито поставила на чільне місце своєї ідентичності помилкових героїв, які співпрацювали з Гітлером. Водночас він заявив, що ніякої України не існувало до приходу більшовиків до влади в Росії.

За словами Путіна, Україна після розпаду Радянського Союзу нібито "потягла із собою все, що отримала з панського плеча" Росії. Ба більше, Штати після 1991 року проводили щодо РФ політику "тиску". Глава Кремля заявив, що Вашингтон хоче "втягнути" Україну в НАТО на зло РФ. Сама ж Росія, як висловився Путін, "добровільно" пішла на розвал СРСР.

Нагадаємо, що Путін також заявив, що Україна нібито почала війну і відмовилася від переговорів за вказівкою США. За словами очільника Кремля, Росія поки що не досягла своїх цілей щодо "денацифікації" у війні проти України, проте в кінцевому підсумку все закінчиться "переговорами".