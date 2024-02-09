До України приїхала двопартійна делегація Конгресу США, — посол

За словами посла Бріджит Брінк, делегацію конгресменів очолив голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер.

До Києва у п’ятницю, 9 лютого, прибула двопартійна делегація Конгресу США. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

Як уточнила посол, очолив делегацію голова комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер.

Крім того, до складу делегації увійшли члени цього ж комітету республіканець Френч Гілл, демократ Джейсон Крау, демократка Ебігейл Спанбергер та член комітету з фінансових послуг, республіканець Зак Нанн.

Посол Бріджит Брінк поділилася в офіційному акаунті фото зустрічі на київському залізничному вокзалі.

Нагадаємо, 8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки що залишаються невизначеними.

Нагадаємо, 8 лютого пані посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що у Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання про захист кордону.