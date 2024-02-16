"Одне з найнагальніших завдань": Угорщина приєднається до НАТО, щоб допомогти Україні

Міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький заявив, що в коаліції під керівництвом Литви перебуває 20 країн Альянсу.

Угорщина приєдналася до коаліції країн НАТО з розмінування України. Відповідну угоду було підписано в Брюсселі. Про це заявив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький у себе в Facebook.

За словами міністра, розмінування — це одне з найнагальніших завдань в Україні, яке впливає на повсякденне життя населення. Тому Угорщина підписала Заяву про наміри зі ще 20 країнами-учасницями НАТО щодо створення Коаліції.

"Угорська Національна Оборона робить внесок у діяльність коаліції під керівництвом Литви з розмінування", — написав Криштоф Салай-Бобровницький.

Раніше Україна отримала від ЄС систему розмінування MV-10. Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися. Озброєння підходить для обробки великих територій.

Також блогер Сергій Стерненко повідомляв, що ЗС РФ навчилися дистанційно розміновувати територію України FPV-дронами. Після того, як окупанти виявили вибухонебезпечний предмет, на FPV-дрон кріпиться тротилова шашка із запальною трубкою. Сапер дистанційно опускає заряд просто на міну.