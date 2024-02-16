Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом: подробиці візиту (фото)

У Берліні стартували переговори лідерів двох держав. За даними Офісу президента, Володимир Зеленський та Олаф Шольц обговорюють підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки.

У Мюнхені стартує 60-та конференція з безпеки. Захід триватиме три дні — з 16 по 18 лютого. У ньому візьмуть участь близько півсотні світових лідерів, серед яких президент України Володимир Зеленський. Голова держави уже прибув до Німеччини. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", — написав Зеленський.

Офіс президента України повідомив про початок переговорів у Берліні між Володимиром Зеленським і Олафом Шольцом. На порядку денному — подальша підтримка України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.

"За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина. Володимир Зеленський та Олаф Шольц також обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО", — заявили в Офісі президента.

Фото: Офіс президента

Згідно з оприлюдненим порядком денним конференції, виступ президента запланований на суботу, 17 лютого. Володимир Зеленський матиме слово одразу після промови канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Після виступу Зеленського заплановані виступи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, прем’єрки Естонії Каї Каллас та американського сенатора з Комітету закордонних справ Сенату США Піта Рікеттса.

Нагадаємо, у четвер, 15 лютого, Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із лідерами цих держав — Олафом Шольцом і Емманюелем Макроном.

Крім того, в українського президента заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів, додали в Офісі президента.

Французькі ЗМІ писали, що Київ може укласти ще дві безпекові угоди з країнами-партнерами із Західної Європи. Перший схожий документ підписали з Великою Британією в січні 2024 року.