Зеленський їде до Макрона і Шольца: в Офісі президента повідомили подробиці візиту

Очільник держави візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Серед них — переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

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У п'ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів з лідерами цих держав — Олафом Шольцом і Еммануелем Макроном. Про це повідомили в Офісі президента.

Лідери України і Франції підпишуть угоду про безпеку між двома країнами, пише французьке видання l'Express з посиланням на Єлисейський палац.

"Ця угода випливає із зобов'язань, взятих у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", — заявили адміністрації французького президента.

Вже у суботу, 18 лютого, Зеленський виступить на Мюнхенській безпековій конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Крім того, в українського президента заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів, додали в Офісі президента.

Про те, що Володимир Зеленський вирушить у європейське турне 13 лютого писало The New York Times. За даними видання, окрім Берліна і Парижа, Зеленський відвідає Лондон. Президент України наполягатиме на більшій військовій допомозі Києву.

Наприкінці на початку лютого ЗМІ писали, що до України приїде президент Франції. Втім, 11 лютого стало відомо, що Еммануель Макрон відклав свій візит до України нібито з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічався з президентом США Джо Байденом. Лідери держав серед іншого обговорили підтримку України у протистоянні агресії РФ. Також Шольц мав переговори з сенаторами як від Демократичної, так і від Республіканської партій, під час яких закликав продовжувати допомагати Україні.