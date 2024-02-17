Минуть тижні: у Конгресі сказали, коли Палата представників проголосує за допомогу Україні

Конгресмен Майкл Маккол сказав, що спікер Майк Джонсон, найімовірніше, хоче спершу пройти через процес асигнувань до 8 березня, а вже після зайнятися додатковими виділеннями коштів.

Голова комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявив, що він не очікує, що законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню буде розглянуто до середини березня. Про це повідомляє видання Reuters.

За його словами, спікер Майк Джонсон, найімовірніше, хоче спершу пройти через процес асигнувань до 8 березня, а вже після зайнятися додатковими виділеннями коштів.

Видання пише, що прихильники України Республіканської та Демократичної партій закликали Джонсона діяти швидко і надати подальшу допомогу Києву. Попередження про наміри Росії запустити ядерну ракету в космос, а також смерть опозиціонера Олексія Навального стали новими аргументами на підтримку України.

У матеріалі йдеться про те, що законодавці пропонують способи ухвалення законопроєкту, або використовуючи процедурні інструменти, щоб обійти Джонсона, або написавши нові законопроєкти, які можуть зробити пакет допомоги більш прийнятним для прихильників жорсткої лінії.

Маккол сказав, що він уважно не читав законопроєкт, за який уже проголосував Сенат, але у нього є побоювання, зокрема з приводу пропонованих змін у військовому фінансуванні. Однак він заявив, що проєкт закону буде ухвалено Палатою представників, якщо Джонсон винесе його на голосування.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що Палата представників США пішла на канікули, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні. Вона повернеться до Конгресу тільки 28 лютого. У Білому домі заявили, що таке рішення підриває національну безпеку.