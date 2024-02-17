Україна хоче провести саміт за формулою Зеленського і прагне зустрічі з Китаєм, — Bloomberg

Союзники України прагнуть, щоб будь-яке зібрання високого рівня включало різноманітних учасників із нових держав, зокрема Бразилії, Південної Африки та Індії. Участь Китаю вважається особливо важливою з огляду на вплив, який Пекін має на Росію.

Україна хоче провести у березні саміт лідерів країн за формулою президента України Володимира Зеленського. Втім, не виключено, що захід швидше за все перенесуть на квітень чи навіть травень. Про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних відносин України Дмитро Кулеба взяв участь у китайському коледжі Ван І на Мюнхенській конференції з приводу безробіття, щоб переконати Пекін взяти участь у зустрічах високого рівня, щоб обговорити, як закінчити війну з Росією.

"Дмитро Кулеба прагне зустрітися з китайським колегою Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки, щоб переконати Пекін взяти участь у зустрічі на високому рівні", — йдеться в статті.

Також видання пише, що Україна хоче провести у березні саміт лідерів країн за формулою миру Зеленського. Але захід швидше за все перенесуть на квітень чи навіть травень.

Союзники України прагнуть, щоб захід високого рівня включав учасників із нових держав, зокрема Бразилії, Південної Африки та Індії. Участь Китаю вважається особливо важливою з огляду на вплив, який Пекін має на Росію.

"Причиною є відсутність кворуму світових лідерів", — пише ЗМІ.

Але чи відбудеться така зустріч, поки що незрозуміло.

Нагадаємо, що постпред Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що США повинні припинити постачання зброї в Україну заради дипломатії і негайно припинити підливати олії у вогонь і не підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти.

Раніше повідомлялося, що Зеленський планує тур Західною Європою, щоб лобіювати допомогу.