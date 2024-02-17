"Ми залишимося з вами до кінця": США пообіцяли підтримувати Україну до перемоги (відео)

Президент України Володимир Зеленський окреслив дві головні теми розмови з віцепрезиденткою США — це конфіскація заморожених активів Росіїї та надання Україні систем ППО.

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським і заявила, що США і надалі підтримуватимуть Україну у війні проти РФ. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з українським лідером після зустрічі.

"Ми продовжуватимемо стояти разом з Україною. В Мюнхені 2 роки тому багато хто вважав, що Київ впаде, і це питання кількох днів. Завдяки мужності українського народу і підтримки коаліції з 50 країн на чолі із США, Київ залишається вільною столицею, це — свідчення лідерства президента і мужності українського народа. В боротьбі за свою країну Україна досягла надзвичайних результатів та успіху проти противника з імперіалістичними апетитами. Ви демонструєте силу перед Росією, ви відвоювали понад половину захоплених на початку повномасштабного вторгнення територій. Ви завдали непоправної шкоди Чорноморському флоту РФ і ви продовжуєте працювати з ринками", — сказала вона.

Також Камала Гарріс додала, що колективна міць західних партнерів України є запорукою неуспіху Путіна, і що світова спільнота має демонструвати агресорам, що не можна захоплювати чужу землю безкарно.

"Сьогодн ми дуже плідно поспілкувалися з президентом Зеленським. Ми говорили про підтримку України на полі бою. Президент Байден і я продовжуватимемо працювати над забезпеченням тих ресурсів, які потрібні Україні для успіху. Ми будемо продовжувати ваші зусилля для отримання справедливого миру. Ми дотримуємося принципу, що Росія заплатить за те, що вона скоїла. Ми побачимо Україну вільною і демократичною. Пане президенте, ми залишемося з вами до кінця" — сказала віцепрезидентка США.

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський окреслив дві головні теми розмови — це конфіскація заморожених активів Росіїї та надання Україні систем ППО.

"Зараз для нас ключове питання — це збереження принципової американської підтримки. Україна та наші воїни очікують позитивного голосування. Ми говорили сьогодні і про те, наскільки вагомі результати вже були досягнуті завдяки нашій спільній роботі з США, з партнерами, зокрема щодо протиповітряної оборони. Американські Patriot — це найбільш надійний захист життя людей від російського терору. Вона не тільки рятує, але й дозволяє спокійно працювати нашим містам. Питання ППО — зараз основне", — сказав Зеленський.

Він також додав, що для України також зараз важлива тема щодо подальшого тиску на Путіна і його режим за усіма напрямками.

"Цього року ми маємо забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського терору. Путін не цінить життя людей, для нього лише важливі гроші та сила. Потрібне сильне рішення, яке конфіскує заморожені активи РФ і потрібен повномасштабний тиск санкціями на Путіна щоб обмежити можливість фінансування цієї війни", — зазначив український лідер.

Зеленський подякував президенту РФ та Сенату за підтримку України.

У п'ятницю 16 лютого США передали Україні допомогу для фіксації та виявлення військових злочинів росіян. Україна отримала технічну допомогу від слідчих підрозділів. Йдеться про 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторії.

Раніше повідомлялося, що адміністрація американського президента висловила критику на адресу спікера Палати представників США Майка Джонсона за його рішення заблокувати допомогу Україні.