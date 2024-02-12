Зеленський планує західноєвропейський тур, щоб лобіювати допомогу Україні, — Bloomberg

За інформацією співрозмовників видання, у межах поїздки український президент, імовірно, відвідає Париж і Берлін. Також очікується, що очільник держави відвідає щорічну конференцію в Мюнхені.

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Президент України Володимир Зеленський планує поїздку в західноєвропейські столиці під час Мюнхенської конференції з безпеки, оскільки шукає військову підтримку на тлі боротьби за фінансування у Вашингтоні. Про це повідомляє Bloomberg із покликанням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, у межах поїздки Зеленський, імовірно, відвідає Париж і Берлін. Джерела підкреслюють, що плани очільника України наразі не підтверджені.

Також очікується, що президент відвідає щорічну конференцію в Мюнхені, яка триватиме з четверга по неділю.

"Представники урядів Франції та Німеччини відмовилися від коментарів. В офісі Зеленського не коментують його графік поїздок із міркувань безпеки", — додають у виданні.

Зеленський наполягатиме на гарантіях безпеки від країн G7

Один зі співрозмовників видання заявив, що оскільки постачання боєприпасів скорочуються, Зеленському потрібно обґрунтувати необхідність швидшої військової допомоги, щоб протистояти вторгненню Російської Федерації. Він додає, що, імовірно, український президент наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.

У виданні нагадали, що допомога в понад 60 мільярдів доларів США залишається призупиненою через заперечення деяких республіканців напередодні президентських виборів.

"Він (Зеленський, — ред.) домагається гарантій безпеки від країн Великої сімки на випадок, якщо поточна війна закінчиться й Росія знову нападе. Минулого місяця Україна підписала свій перший такий договір із Великою Британією", — зазначили в Bloomberg.

За інформацією джерел, команда Зеленського обговорює й зустрічі в Лондоні, попри те, що "зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки".

Гарантії безпеки для України: що відомо

Нагадаємо, 17 серпня уряд Болгарії ухвалив рішення щодо приєднання країни до відповідної декларації країн G7, а також надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні. 29 серпня стало відомо, що країни G7 не можуть дійти згоди, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною.

2 листопада Кіпр долучився до переговорів про гарантії безпеки для Києва. Підтримка ще однієї держави, як зазначив керівник української держави, сприятиме зміцненню європейської безпеки.

28 листопада Офісу президента України повідомив, що Україна та Італія можуть укласти угоду щодо безпекових гарантій. Відповідні консультації розпочалися за дорученням президента Володимира Зеленського.

12 січня Україна та Великобританія уклали угоду про безпеку, яка діятиме до моменту вступу України до НАТО і підписана на 10 років. Як повідомили в Офісі президента України, документ охоплює різноманітні сфери співробітництва, включаючи галузі інформаційної безпеки, протидії пропаганді, кібербезпеці, захисту критичної інфраструктури, військової та оборонної співпраці, безпеки в морі, запровадження санкцій проти супротивника та досягнення справедливого миру.

Також 15 січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць повідомила, що у посольстві Канади у Києві підтвердило готовність до підписання двостороннього договору з безпеки з Україною.