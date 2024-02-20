Україна готова відновити роботу консульства в Придністров'ї, — МЗС

За даними Міністерства закордонних справ, Україна підтримує виключно мирне врегулювання придністровського питання зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Україна готова розглянути відновлення надання консульських послуг на виїзді на території Придністровського регіону Молдови, який являє собою територію невизнаної Республіки Придністров'я. Про це повідомляє МЗС України.

У понеділок, 19 лютого, спецпосол Міністерства закордонних справ України Паун Роговей зустрівся з віцепрем'єр-міністром Республіки Молдова з питань реінтеграції Олегом Серебряним і лідером Придністровського регіону Республіки Молдова Вадимом Красносельським.

Під час зустрічі учасники обговорили вирішення економічних і соціально-гуманітарних проблем між Кишиневом і Тирасполем.

Українська влада висловила свою повну підтримку мирному розв'язанню конфлікту в Придністров'ї з дотриманням суверенітету і територіальної цілісності Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, Київ заявив про свою рішучість реагувати на будь-які дії, спрямовані на втягування Придністров'я в конфлікт між Росією та Україною, а також на дестабілізацію обстановки в Молдові загалом.

На додаток, Україна підтвердила свою позицію щодо неефективності формату "5+2" через участь у ньому Російської Федерації.

Київ закликав до негайного виведення російських збройних сил із Придністров'я, до утилізації боєприпасів на складах у с. Колбасна і до зміни формату місії на Дністрі з військового на цивільний.

Водночас Україна висловила готовність розглянути питання про відновлення виїзних консульських послуг для громадян України на території "Придністров'я". Однак для цього є дві вимоги:

необхідно забезпечити безпеку для українських консульських співробітників;

гарантувати дипломатам безперешкодне переміщення до/з місця проведення виїзних консульських дій.

Водночас представник Тирасполя підтвердив готовність до співпраці з Кишиневом щодо відкриття нових транспортних маршрутів для українського експорту.

Нагадаємо, 10 січня в "Міністерстві державної безпеки" невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) повідомили про стрілянину біля кордону з Україною. Згідно із твердженням пресслужби, двоє людей із невизнаної республіки опинилися на території України.

Зі свого боку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що відомство не фіксувало подібних випадків на кордоні. За його словами, таке повідомлення, ймовірно, було провокацією.