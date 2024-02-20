Зеленський уперше за два роки війни збирає фракцію "Слуга народу", — ЗМІ

За словами журналістів, депутати самі просили про зустріч із президентом ще з минулого року. Вони хочуть поговорити з ним про ситуацію в країні загалом.

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого скликає народних депутатів фракції "Слуга народу". Це відбудеться вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це пише видання "Суспільне".

За словами журналістів, джерела у фракції не уточнили тему зборів.

Також скликання "Слуг народу" прокоментував народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, це неординарна подія.

"Поки б не перебільшував чуток, що там може бути, але подія неординарна в наших політичних реаліях", — написав він у себе в Telegram.

Ярослав Железняк про зустріч депутатів із Зеленським Фото: Скриншот

Як повідомили джерела "Українській правді", фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але в Зеленського на це не було часу. Під час зустрічі парламентарії планують поговорити з президентом загалом про ситуацію в країні, а певної теми немає.

У матеріалі йдеться, що депутати зараз голосують за топ-10 запитань, які вони поставлять Зеленському під час зустрічі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна хоче провести саміт за формулою Зеленського і прагне зустрічі з Китаєм. Союзники України прагнуть, щоб будь-яке зібрання високого рівня включало різних учасників з нових держав, зокрема Бразилії, Південної Африки та Індії. Участь Китаю вважається особливо важливою з огляду на вплив, який Пекін має на Росію.