"Не буде перешкод": Зеленський назвав ключову умову для завершення війни (відео)

За словами українського президента, реальне закінчення війни неможливе, якщо злочинці не отримають по заслугах. Києву необхідна підтримка союзників, щоб мир знову повернувся на континент.

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Реальне закінчення війни неможливе, якщо справедливість повністю не буде відновлена. Російська Федерація має понести покарання за всі скоєні злочини. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників Гельсінської комісії США 20 лютого.

За його словами, противник розпалив це протистояння, вбивав людей, катував, депортував дітей і дорослих і водночас намагався загасити полум'я свободи та спротиву на територіях, які були тимчасово окуповані.

Слухання на тему "Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України: уроки Нюрнберга" відбувалося в тій самій залі, де після Другої світової війни правосуддя допомагало закласти підвалини нового і тривалого захисту життів і людських прав.

"Нехай на шляху правосуддя не буде перешкод! Так само, як нацизм, має бути засуджено і путінську державу... З одного боку, погана новина, що і тепер, через стільки років, людству доводиться повертатися до Нюрнберзьких принципів, щоб покарати нове масштабне російське зло, яке йде по стопах Гітлера. А з іншого боку — все ж таки хороша новина, що є кому повернутися до цих принципів і здійснити правосуддя", — заявив Володимир Зеленський.

Світ побачив, продовжує президент, як російська армія спалює українські міста та села. Також кожен міг почути про масові вбивства на окупованих територіях, які здійснювали окупанти.

За останніми даними, майже 20 тисяч дітей було депортовано зі своїх домівок, але це тільки підтверджені випадки. У реальності їх може бути сотні тисяч. Відповідно, Росію потрібно засудити так само, як і свого часу нацизм. Це прискорить такий бажаний мир.

"Мир, який так само, як і після Другої світової, базуватиметься на засудженні воєнних злочинів. Мир, який забезпечить щасливе та безпечне життя для наступних поколінь. Ми можемо принести такий мир разом, у єдності та з усією необхідною підтримкою", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 17 лютого Володимир Зеленський заявляв, що США не зможуть бути стратегічним партнером України без надання допомоги. За його словами, пакет від Вашингтона життєво необхідний Києву і жодної альтернативи бути не може. Світ має показати Путіну, що він не зможе перемогти.