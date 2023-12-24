"Україна зацікавлена, але є нюанс": у ГУР озвучили свої умови закінчення війни

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що завершення бойових дій із РФ можливе тільки тоді, коли Кремль понесе покарання за воєнні злочини, вчинені російськими солдатами в Україні.

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Російський режим справді виявляє бажання якнайшвидше завершити війну з Україною, однак війна має бути закінчена на умовах нашої країни і в межах міжнародного права. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону в неділю, 24 грудня.

Він зазначив, що хоча в Москві хочуть завершити вторгнення, Україна має власні умови, а сама Росія має бути покарана, оскільки її дії є злочинними. Україна також зацікавлена в закінченні цієї війни та відновленні своєї територіальної цілісності.

"Звичайно, вони б хотіли якомога швидше закінчити вторгнення. Інша справа — на яких умовах. З точки зору українського інтересу і міжнародного права: Росія — це злочинець і має бути покарана. Україна, звичайно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців", — сказав Андрій Юсов.

Представник розвідки також наголосив на необхідності моніторингу та аналізу публікацій західної преси, які стосуються України, оскільки вони свідчать про те, що світ не забуває про Україну. Він також вважає, що ці матеріали можуть бути корисними, оскільки покращують образ України у світі, але водночас потрібна активна позиція з боку України.

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Закулісна дипломатія: Путін таємно натякає на готовність до переговорів з Україною, — ЗМІ

Закінчення війни в Україні: що передувало заяві Юсова

Раніше в The New York Times було опубліковано матеріал про те, що президент РФ Володимир Путін натякнув Заходу, що готовий вести переговори про припинення вогню в Україні. Нібито, попри свою войовничу риторику, російський президент дипломатичними каналами дає зрозуміти, що готовий до припинення вогню.

Про це журналістам медіа розповіли американські чиновники та колишні російські чиновники, близькі до Кремля. За їхніми словами, Путін із вересня натякає, що готовий до припинення вогню і зупинення бойових дій. Умова одна: припинення вогню має відбутися з урахуванням нинішньої розстановки сил на фронті. ЗМІ також написав про те, що високопоставлений співробітник Міністерства закордонних справ, який зустрічався з представниками Москви восени, сказав: "Вони хочуть зберегти статус-кво на полі бою". Колишній високопоставлений російський чиновник підтвердив, що 'Путін готовий залишитися на своїй нинішній посаді'. Водночас Путін не готовий відступити "ні на метр" із зайнятих позицій".

Водночас співрозмовники медіа оскаржують тезу, яка лунає на Заході, про те, що Кремль продовжуватиме війну до перемоги Трампа у США. Колишній російський чиновник сказав, що, з огляду на невизначеність, притаманну війні, Путін хотів би укласти угоду якомога швидше. За його словами, нинішню ситуацію Росії (коли війна заморожена на лінії фронту) можна легко уявити як перемогу, наголосивши на створенні сухопутного коридору до Криму, військ для відбиття українського контрнаступу і анексію чотирьох українських областей. Крім того, респонденти NYT розповіли, що Путін бачить вдалий момент для угоди: бойові дії в глухому куті, контрнаступ України закінчився невдало, а підтримка Заходу згасає.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джеймс Девід Венс раніше заявив, що ніхто насправді не вірив у перемогу України у війні з РФ. Він назвав "абсурдною" ідею про можливість відкинути російські війська до кордонів 1991 року.

Фахівці американського Інституту вивчення війни вважають, що Москва не прагне вести "серйозні переговори" з Києвом. Основна вимога Кремля про повну політичну капітуляцію України не змінюється.