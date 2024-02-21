Зеленський вперше за час "великої війни" зібрав "Слуг народу": Арахамія розкрив деталі

Голова фракції Давид Арахамія розповів, що зустріч була запланована ще наприкінці 2023 року. З його слів, обговорення стосувалось ситуації на фронті, економіки, міжнародної підтримки та єдності українців.

Нардеп та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що президент Володимир Зеленський зібрав депутатів, та розкрив деталі обговорення. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 21 лютого.

"Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, оскільки це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік президента дозволив провести її лише зараз", — пояснив Арахамія.

Голова фракції розповів, що метою зустрічі були синхронізація усіх зусиль та посилення "окремих напрямів роботи". Він підкреслив, що у цьому "немає нічого нового", і до повномасштабного вторгнення ЗС РФ такі сесії проводились щорічно.

"Говорили про найголовніше для нашої перемоги — фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками", — зазначив Арахамія.

Нардеп заявив, що "роботи багато". Водночас він наголосив, що за час повномасштабної війни Верховна Рада показала здатність справлятись з "найскладнішими завданнями". Арахамія запевнив, що цей темп триматимуть до перемоги України.

"Дякуємо президенту за зустріч і повертаємося до своєї роботи", — додав парламентар.

Публікація Давида Арахамії від 21 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський назвав головну умову реального завершення війни з Росією.

21 лютого Зеленський звернувся до польських політиків через протести фермерів на кордоні. Він наголосив, що з діалогом не можна затягувати.