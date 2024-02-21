Зустріч Зеленського й Дуди на кордоні: у президента розповіли деталі (відео)

Володимир Зеленський готовий незаплановано зустрітися на найвищому рівні, аби врегулювати ситуацію, що склалася на українсько-польському кордоні, розповів речник президента Сергій Никифоров.

Президент України Володимир Зеленський запропонував лідеру Польщі Анджею Дуді і прем'єр-міністру Дональду Туску приїхати на кордон для врегулювання ситуації щодо протестів. Його речник Сергій Никифоров заявив, що наразі визначається формат зустрічі. Про це він повідомив під час телемарафону.

Никифоров наголосив, що ситуація на українсько-польському кордоні неприпустима, і її потрібно вирішувати.

"Ситуація на кордоні має бути такою, щоб від неї виграють і Україна і Польща, а не Росія. Якщо для її врегулювання потрібно зустрічатися на найвищому рівні на кордоні незаплановано, то президент України готовий це робити", — сказав Сергій Никифоров.

З його слів, наразі команди та дипломати працюють, а формат визначається. Інших деталей та конкретики речник президента не зміг надати.

Зеленський запропонував Дуді і Туску зустрітися на кордоні

Під час вечірнього звернення 21 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що звернувся до лідера Польщі Анджея Дуди та прем'єр-міністра Дональда Туска через ситуацію, що склалася на кордоні. Він заявив, що готовий приїхати до кордону разом з українським урядом та запропонував зробити те саме польську владу. Крім цього, Зеленський звернувся до Європейської комісії та наголосив, що потрібно, аби в зустрічі взяв участь представник Єврокомісії.

Нагадаємо, 21 лютого заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що будуть введені нові обмеження щодо імпорту української продукції, якщо переговори з Україною виявляться нерезультативними. З його слів, форма протесту польських фермерів показує масштаби невдоволення в країні.

Того ж дня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що водії українських вантажівок почали їздити на захід через Угорщину та Словаччину внаслідок блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею.