"Весна принесе багато позитивних подій": Зеленський у березні відвідає Вірменію, — ЗМІ

Очікується, що візит президента України Володимира Зеленського у Вірменію відбудеться вже найближчим часом. Тимчасовий повірений Валерій Лобач не став це заперечувати.

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом приїде з офіційним візитом у Вірменію. Про це йдеться в матеріалі Factor TV, опублікованому 23 лютого.

За інформацією неназваного джерела ЗМІ, нині триває підготовка до візиту Зеленського у Вірменію. Проте дата візиту, як повідомляється, ще остаточно не узгоджена.

"Зараз ведуться переговори з українською стороною щодо термінів. Очікується, що Володимир Зеленський буде в Єревані в березні", — передають журналісти.

Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Вірменія Валерій Лобач не став спростовувати інформацію про візит. Він заявив, що Україна готова підтримати Вірменію, і це можна буде побачити за кілька днів. На уточнення, чи йдеться про можливий приїзд Зеленського, дипломат однозначної відповіді не дав.

"Можу тільки сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію", — зазначив Лобач.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з вірменським прем’єром Ніколом Пашиняном. Політики обговорили ситуацію на Південному Кавказі та двосторонню співпрацю країн.

23 лютого представники українського уряду приїхали на кордон із Польщею. Чиновники очікували на діалог із польськими колегами, але ті проігнорували пропозицію Володимира Зеленського.