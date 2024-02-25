"Завтра-післязавтра": Стефанчук заінтригував заявою про співпрацю з Конгресом США (відео)

Спікер парламенту повідомив, що найближчим часом з'явиться новий приклад міжпарламентської співпраці. Він впевнений, що питання України буде просуватися у Конгресі США.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував найближчим часом подію з просування інтересів України у Конгресі США на рівні спікерів парламентів. Про це він заявив 25 лютого на форумі "Україна. Рік 2024", який проходить у Києві.

За словами Руслана Стефанчука, попри політичні процеси, які існують у багатьох парламентах, питання підтримки України — це єдиний системоутворюючий компонент у парламентах світу.

"Ми не скидаємо… наші відносини з Конгресом США. Я ще раз наголошую, що ми цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку, яка у нас сьогодні є. Але ми продовжуватимемо, і найближчим часом, буквально завтра-післязавтра, ви отримаєте новий — я не хочу спойлерити — але це буде новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати інтереси України в Конгресі Сполучених Штатів Америки", — сказав голова Верховної Ради.

Він також повідомив, що цього року втретє візьме участь у засіданні спікерів парламентів країн Великої Сімки.

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Позиція Конгресу США щодо допомоги Україні

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що армія США оплачує рахунки на сотні мільйонів доларів, щоб підтримати Україну. Якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт про фінансування допомоги, то американським військовим доведеться витягувати кошти з інших важливих проєктів. За словами журналістів, без схваленого Конгресом бюджету на 2024 рік і без додаткового фінансування спеціально для України командування армії США має приблизно 3 млрд доларів на оплату оперативних витрат.

Окрім того, відомо, що спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не стане виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Зі свого боку адміністрація американського президента Джо Байдена висловила критику на адресу спікера Палати представників США Майка Джонсона за його рішення заблокувати допомогу Україні.

Нагадаємо, 13 лютого 2024 року Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі $95 мільярдів, $60 млрд із яких — для Києва. Тепер документ має схвалити Палата представників.