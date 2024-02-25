Зеленський назвав вибори у США переломним моментом для України (відео)

Президент наголосив на тому, наскільки важливими є результати американських перегонів. За його словами, Україні доведеться розробляти власний план дій.

Вибори у США стануть переломним моментом для України. Володимир Зеленський, президент України, 25 лютого під час пресконференції у межах Форуму "Україна. Рік 2024" зробив відповідну заяву.

Він наголосив на тому, наскільки важливими є результати американських перегонів. Політик зазначив, що Україна розроблятиме власний план дій.

"Ми розумітимемо, що станеться після цього", – заявив керівник держави.

Зеленський натякнув на те, що результати наприкінці року залежатимуть від багатьох речей. Він висловив сподівання, що системи ППО можна у перспективі застосовувати ближче до лінії фронту, що дасть можливість провести успішні наступальні дії, натякнувши на необхідність постачання ЗРК Patriot.

"10 "Петріотів" — це кардинально змінило б ситуацію", – сказав політик.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський назвав терміни нового наступу військ РФ. Навесні, за словами президента, варто очікувати "різні фінансові та політичні хвилі". Водночас, якщо Кремль матиме можливість, у 2024 році ЗС РФ підуть у наступ.

Керівник держави також назвав втрати України у війні проти РФ. З його слів, інформація про те, що Україна під час повномасштабного конфлікту втратила понад 300 тисяч осіб, не відповідає дійсності. Він зазначив, що під час повномасштабного вторгнення Росії 31 тисяча українських військових загинули.

Зеленський також заявив, що план стосовно українських контрнаступальних дій був на столі Кремля восени минулого року до їхнього початку. Як вважає президент України, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога.