Вибори і президентство Зеленського: ОП підготував звернення до Конституційного суду, — ЗМІ

За словами журналістів, ОП припускають, що до Суду з двома головними питаннями мають звернутися депутати "Слуги народу". Це станеться тільки в тому разі, якщо рішення про звернення взагалі буде ухвалено.

Офіс президента України підготував звернення до Конституційного Суду щодо легітимності президентства Володимира Зеленського після 20 травня. Так, цього дня офіційно термін його повноважень як глави держави закінчується. Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, конституція України передбачає, що 31 березня 2024 року мають відбутися чергові вибори президента. Наразі Офіс президента працює над вирішенням проблеми, яка складеться після 20 травня. ОП хоче звернутися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення положень Конституції, якими регламентовано проведення чергових виборів.

За словами джерела, Офіс президента хоче поставити Конституційному суду два запитання:

перше стосується конституційності проведення виборів президента в умовах воєнного стану;

друге питання важливіше для ОП, оскільки стосується легітимності повноважень Зеленського як президента після закінчення п'ятирічного терміну перебування на посаді.

Зазначається, що в ОП припускають, що до Суду мають звернутися депутати "Слуги народу", якщо рішення про звернення взагалі буде ухвалено. Однак самим народним обранцям текст ще не передали.

Видання пише, що багато хто в команді президента вважає запізнілим зазначене звернення до КСУ. Ба більше, в ОП не впевнені, що отримають від Суду те рішення, яке їм потрібно швидко.

У матеріалі сказано, що для ухвалення рішення Конституційному Суду потрібні 10 голосів. Зараз там 13 суддів із 18, яким можна входити до складу. Більшість із них були призначені ще президентом Петром Порошенком особисто, або під час його каденції Верховною Радою чи з'їздом суддів.

"Крім того, сам факт звернення з таким поданням до КСУ породить ще більші сумніви в легітимності президента Володимира Зеленського після 20 травня", — ідеться в матеріалі.

За словами журналістів, в ОП схиляються до того, щоб не ініціювати жодних звернень до КСУ. Більш популярна думка — аргументувати неможливість проведення виборів і правомірність пролонгації повноважень Зеленського як глави держави відповідними нормами Конституції та закону "Про правовий режим воєнного стану".

Зазначається, що 11 стаття закону "Про правовий режим воєнного стану" свідчить про те, що повноваження президента за таких умов не можуть бути обмежені, а після закінчення терміну його президентства — повноваження продовжуються до вступу на посаду новообраного лідера, який переміг на виборах уже після скасування воєнного стану.

За словами журналістів, стратегія Офісу президента стане зрозумілою вже найближчими днями.

Нагадаємо, ще в січні 2024 року Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні. За словами глави держави, Україні треба "думати", як провести президентські вибори, адже сам президент їх не відклав. Це сталося автоматично.

Також повідомлялося, що Зеленський вказав на важливий момент щодо закінчення війни. Так, він наголосив, що саме після анексії Криму народився російський реваншизм, коли відчув свою безкарність і те, що світ здатен заплющити очі на такий воєнний злочин, на неприкриту окупацію чужої території.