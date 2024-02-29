Разом із країнами Латинської Америки: президент Аргентини хоче провести саміт миру для України

За словами аргентинського лідера Хав'єра Мілея, для нього пріоритетними є союзи з країнами, що захищають свободу.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей наприкінці 2024 року планує організувати мирний саміт на підтримку України. Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, позиція Мілея відрізняється від нейтралітетних точок зору щодо російської агресії, яку демонструють лідери інших країн регіону, зокрема бразилець Луїз Інасіо Лула та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Він ще раз наголосив, що для нього пріоритетними є "союзи з країнами, що захищають свободу, включно зі США, Ізраїлем і, звісно, з Україною", якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.

Крім того, як пише FT, лідер країни вже здивував аргентинців, домігшись у січні 2024 року першого за 12 років профіциту бюджету країни.

"Цього вдалося домогтися завдяки скороченню виплат провінціям, заморожуванню бюджетів і відмові від повного підвищення пенсій і допомог з урахуванням інфляції, яка минулого місяця становила 254% на рік", — зауважує видання.

Аналітики попереджають, що ключем до успіху Мілея стане те, як довго бідні аргентинці, котрі вже пережили стрімке зростання цін, терпітимуть такі заходи. Конфедерація профспілок Аргентини вже провела загальнонаціональний страйк проти його уряду, а також відбулося кілька дрібніших акцій протесту.

Однак президент заявив, що не побоюється широкомасштабних заворушень, подібних до тих, що сталися в сусідньому Чилі 2019 року, коли протести проти нерівності та низької якості державних послуг переросли у вуличні заворушення, які паралізували країну на кілька місяців.

"Шанси на соціальне повстання дорівнюють нулю, якщо тільки не станеться політично вмотивована подія або не будуть замішані іноземні шпигуни", — сказав він.

Мілей стверджує, що на нещодавніх протестах були присутні активісти з Венесуели і Куби, переодягнені у фотографів.

"Ліві уряди працюють разом, намагаючись саботувати тих, хто не схожий на них", — переконаний президент Аргентини.

Нагадаємо, 10 січня президент Аргентини висміяв Організацію об'єднаних націй.

29 грудня Мілей відмовився від вступу Аргентини до БРІКС.