Ракети Taurus і військові НАТО: як відреагував світ на витік даних Бундесверу, — ЗМІ

За словами За словами журналістів, офіційні особи країн НАТО висловили занепокоєння з приводу, недбалості в оперативній безпеці, яка призвела до витоку розмови між німецькими військовими.

Деякі союзники Німеччини закликали Берлін посилити заходи безпеки щодо секретної інформації після витоку даних про ракети Taurus і військових НАТО в Україні. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, офіційні особи країн НАТО висловили занепокоєння з приводу недбалості в оперативній безпеці, яка призвела до витоку розмови між німецькими військовими.

Один із чиновників назвав це непрофесіоналізмом і заявив, що цього можна було очікувати від людей, які не проходили інструктаж. Інший неназваний чиновник сказав, що не здивувався упущенням з боку Німеччини. Третє джерело заявило, що витік, найімовірніше, призведе до посилення заходів безпеки в усіх напрямках.

Німецький чиновник, який виступав на умовах анонімності, заявив, що цей інцидент засвідчив, що зрушення в політиці безпеки й оборони, спричинені війною в Україні, все ще перебуває на стадії розроблення.

Витік даних Бундесверу: що відомо

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що російські видання опублікували нібито перехоплення розмов чиновників Бундесверу. У Німеччині це викликало хвилю занепокоєння. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала 30-хвилинний запис, у якому нібито офіцери Бундесверу обговорюють постачання крилатих ракет Taurus.

Пізніше ЗМІ повідомили, що в Німеччині почали розслідування витоку розмови про присутність в Україні іноземних військових. За словами журналістів, бесіда опинилася в розпорядженні російської розвідки. У ній генерал і кілька офіцерів німецьких ВПС обговорюють постачання Києву далекобійних ракет Taurus радіусом 500 км.