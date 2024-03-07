Візьмуть в армії: у США можуть виділити 200 млн доларів на підтримку України, — ЗМІ

За словами журналістів, гроші можуть бути використані для оплати критично важливої для України зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

Адміністрація президента США Джо Байдена "зважує" можливість залучити близько 200 млн доларів із фінансування американської армії для надання допомоги Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, гроші можуть бути використані для оплати критично важливої для України зброї, боєприпасів та іншого обладнання. Так, ЗСУ вже стикаються з нестачею артилерії, а російські окупанти змогли домогтися певних територіальних успіхів.

Видання пише, що дебати з приводу використання резервів Пентагону свідчать про те, що білий дім шукає можливості допомогти Україні, оскільки законопроєкт про виділення 60 млрд доларів ще не ухвалили в Конгресі.

Щоправда, як сказало журналістам одне з джерел, остаточного рішення щодо 200 млн ще не ухвалено.

У матеріалі йдеться про те, що Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників ухвалити додатковий законопроєкт щодо національної безпеки, і його помічники, як і раніше, вважають, що, якщо спікер Майк Джонсон санкціонує голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити війну в Україні. За даними журналістів, прем'єр Угорщини намагається послабити дипломатичну ізоляцію Будапешта шляхом зближення з кандидатом у президенти США.

Також повідомлялося, що адміністрація Байдена розчарована небажанням Європи конфіскувати активи РФ через страхи. Рішучість Вашингтона, як ідеться в матеріалі Politico, викликала занепокоєння в європейських урядів, які побоюються, що такий крок налякає інвесторів у євро, а Москва може помститися, атакуючи європейські активи в Росії та розпочавши кібератаки проти західних країн.