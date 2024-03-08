Путін керує силовиками й армією: Білорусь втратила суверенітет, — Зеленський

За словами українського лідера, доказом контролю Москви над Мінськом є напад ЗС РФ із території Білорусі на Україну в лютому 2022 року.

Республіка Білорусь втратила суверенітет і перебуває під контролем Російської Федерації. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1 8 березня.

Зеленський висловив упевненість у тому, що президент РФ Володимир Путін не зацікавлений в окупації окремих населених пунктів. За словами глави держави, російський лідер хоче контролювати всю територію України.

"І він такі речі робить або силою зброєю, або політично. Те, що він зробив у Білорусі, це без жертв і без крові, — це поки що", — сказав президент.

За словами Зеленського, зараз Путін повністю керує силовим блоком і військами Білорусі. Він підкреслив, що доказом цього є напад ЗС РФ з території Білорусі на Україну 24 лютого 2022 року.

"Тобто це дипломатична окупація незалежної країни та втрата суверенітету Білорусі", — підсумував український лідер.

Нагадаємо, 8 березня ЗМІ повідомили, що Збройні сили Білорусі планують у 2024 році отримати від Росії партію винищувачів Су-30СМ і вертольоти Мі-35М. Водночас Москва в наступній партії може передати літаки іншого типу — Су-30СМ2.

Раніше, 28 лютого, у партизанському русі "Атеш" заявили, що зафіксували прибуття російської військової техніки на територію Білорусі. Загалом агенти підпілля нарахували близько 60 одиниць техніки ЗС РФ, з яких основна частина — це БМП-2, а також 4 МТ-ЛБ.