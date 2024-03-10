Перестановки в ЗСУ: у вищому командуванні українських сил очікуються зміни, — Гончаренко

Зокрема, нардеп уточнив, що "найімовірніше" буде замінено командувачів Військово-морського флоту й Повітряних сил ЗСУ.

У керівництві Військово-морського флоту України та Повітряних сил ЗСУ намічаються зміни. Зокрема, буде замінено командувачів цих родів військ, а також вищий офіцерський склад. Про це 10 березня написав у соцмережах нардеп Олексій Гончаренко.

У своїх повідомленнях нардеп уточнив, що зміни відбудуться "найімовірніше". Потім уточнив, що поки інформація перебуває на рівні чуток, а обговорення подробиць були раніше в його приватному каналі.

У дописі Гончаренко згадав свій коментар щодо цього питання, датований 29 лютого. Тоді він також говорив про перестановки у вищому керівництві Збройних сил України та зазначив, що інформація потребує уточнень.

"У ЗСУ почнуться знову зміни. Будуть змінені генерали та командувачі силами. Щодо деяких генералів почалося розслідування. Інформація вимагає прямо точної перевірки", — повідомив нардеп.

Деякі ведучі українських Телеграм-каналів уже ставлять запитання, чи означають публікації Гончаренка відставку командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Зазначимо, нардеп із "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко наприкінці січня активно публікував інсайди про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Тоді політик навіть обговорював цю тему на телемарафоні, водночас наголошував, що політичні інтриги в нинішніх умовах неприпустимі, оскільки вони можуть призвести до втрати країни.

Нагадаємо, через тиждень після активних обговорень в інформаційному просторі ймовірної відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, 8 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення. За ним послідував указ про призначення генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ.