Зеленський не чекав згоди: британці дізналися про призначення Залужного послом зі ЗМІ

За словами колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайка, багато хто вважає, що популярність і репутація Залужного зроблять його прийнятним вибором для Великої Британії.

Британська сторона дізналася про призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного послом у Британії зі ЗМІ. Президент Зеленський повідомив про це рішення ще до офіційної згоди з боку Великої Британії. Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Українській правді".

"Британська сторона не тільки не затвердила призначення, а дізналася про це з преси так само, як і багато українців", — зазначив Пристайко.

Він підкреслив, що в повідомленні Міністерства закордонних справ було заявлено, що запит на узгодження було направлено, однак публічного підтвердження так і не було. Цей порядок подій викликав певні коментарі, проте багато хто вважає, що популярність і репутація Залужного зроблять його прийнятним вибором для Великої Британії.

"Але не думаю, що це має якесь значення в контексті генерала Залужного. Це відома людина. Велика Британія з радістю прийме таку людину в себе", — заявив Пристайко.

Колишній глава українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко зазначив, що для Залужного це буде новий і цікавий життєвий досвід.

"Валерію Федоровичу спочатку буде непросто перемикнутися з військового на дипломата. Але впевнений, що це буде не тільки успішна місія, а й узагалі щось нове. Не всі системи мають серед своїх послів політичних призначенців, а генерал саме зараз стає політичним призначенцем. Для Залужного це буде дуже цікавий життєвий досвід", — резюмував Пристайко.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Пристайко розповів про те, чим Залужний займатиметься на посаді дипломата у Великій Британії. Йому доведеться знаходити нові аргументи та нові варіанти підтримки для України

Раніше, 7 березня, президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Також нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ.