Війни в Україні немає: нардеп пояснив, чому Заходу вигідний лише воєнний стан (відео)

Воєнний стан дозволяє західним партнерам допомагати Україні по тих чи інших напрямках у повному обсязі, розповів нардеп Сергій Демченко.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що в Україні юридично оголошена не війна, а воєнний стан. Про це він повідомив у коментарі "Новини. LIVE".

"В Україні не відбувається війни, в країні на сьогоднішній день воєнний стан", — сказав Сергій Демченко.

Зокрема, від цього залежить фінансування з боку партнерів. З його слів, лише оголошення воєнного стану дозволяє західним партнерам допомагати нам по тих чи інших напрямках у повному обсязі.

Демченко зауважив, що партнери обмежені нормами, які існують у законодавствах у їхніх країнах, міжнародними нормами, НАТО. Від того, чи оголошена в країні війна, чи воєнний стан залежить багато питань, зокрема й робота з МВФ. Для держав, які перебувають у стані війни, а які ні, існують зовсім різні умови, а саме можливе обмеження співробітництва.

Нагадаємо, 1 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році Європейський Союз надасть Україні грошову допомогу в розмірі 16 мільярдів євро. За його словами, це підтримка інвестицій, української економіки та руху до членства в ЄС.

21 лютого речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що головними союзниками України в плані поставок є Сполучені Штати Америки. Також країна отримує військову техніку і озброєння з Німеччини, Франції, Великої Британії.