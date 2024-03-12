"Україна має право": у США прокоментували скандальну заяву Папи Римського про білий прапор

Вашингтон підтримує запропоновану президентом України Володимиром Зеленським "формулу миру" та зусилля Києва для припинення повномасштабних бойових дій.

В американському Держдепі висловилися щодо нещодавньої скандальної заяви Папи Римського Франциска відносно "білого прапора" у російсько-українській війні. Про це повідомив спікер відомства Метью Міллер на брифінгу.

За його словами, Сполучені Штати підтримують право України на власний самозахист. До того ж Міллер нагадав, що Вашингтон залишається прихильником принципу "нічого про Україну без України".

Разом з цим представник дипломатичного відомства США зазначив, що американська сторона є прихильницею "формули миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський, а також зусиль офіційного Києва для припинення війни.

За словами Міллера, для виконання цього плану потрібно, щоб президент РФ Володимир Путін припинив свою агресію, відмовився від намагань окупувати територію України та дав згоду на переговори. Проте донині він не має бажання робити це, каже спікер Державного департаменту США.

Скандал із заявою Папи Римського

Як відомо, в інтерв'ю швейцарському журналісту Папа Римський висловив думку, що у цій війні сильнішим можна назвати того, хто "оцінить ситуацію, буде думати про людей, і матиме сміливість підняти білий прапор для того, щоб вести переговори".

Ця заява викликала неабиякий резонанс у всьому світі, тому пресслужбі Ватикану довелося надати уточнення. Так, там пояснили, що глава Римо-католицької церкви говорив саме про переговори за участі ворогуючих сторін. Водночас глава польського Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порекомендував понтифіку закликати російського президента Володимира Путіна "набратися сміливості, щоб вивести свої війська з української території".

Нагадаємо, що вчора, 11 березня, у Ватикані назвали умову візиту Папи Франциска до Києва. Як виявилося, понтифік хоче, аби ця поїздка була пов'язана з візитом до Москви, розповів посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.