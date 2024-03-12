"Шлях до дипломатичного рішення": у Ватикані уточнили скандальну заяву Папи

За словами державного секретаря Ватикану П'єтра Пароліна, Франциск вважає, що "переговори — це не слабкість, а сила".

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Першою необхідною умовою для початку переговорів про припинення війни в Україні є припинення агресивних дій з боку Росії. Про це заявив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, друга людина після Папи, передає видання Corriere della Sera.

У своїх коментарях до одіозної заяви Папи Франциска про необхідність для України "підняти білий прапор" і почати переговори з Росією для завершення дворічного конфлікту, кардинал Паролін наголосив, що основна ідея понтифіка полягає у створенні сприятливих умов для дипломатичного розв'язання війни в пошуках стійкого і справедливого миру.

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не тільки від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені здається саме припинення агресії", — додав він.

Паролін підкреслив, що Ватикан продовжує наполягати на необхідності "припинення вогню", з особливим акцентом на припиненні агресії РФ, і, відповідно, початку переговорів.

Державний секретар Ватикану також наголосив, що погляди Франциска включають у себе переконання в тому, що "переговори — це не ознака слабкості, а прояв сили; це не капітуляція, а демонстрація сміливості".

"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та сама людська воля, що стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність вжити кроків, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного розв'язання", — сказав він.

Нагадаємо, 9 березня в мережі з'явилася текстова версія лютневого виступу Папи Римського Франциска, в якому він закликав Україну піти на переговори з Росією.

Пізніше директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні наголосив, що Папа Римський закликав до припинення вогню і переговорів, а не до капітуляції України. За його словами, глава католицької церкви вжив термін "білий прапор", запропонований інтерв'юером, щоб позначити "перемир'я, яке досягається через сміливість почати переговори".