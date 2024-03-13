Байден назвав "недостатньою підтримкою" новий пакет військової допомоги Україні

На думку очільника Білого дому, необхідно діяти негайно, допоки президент РФ Путін не став загрозою для всього світу.

Американський президент Джо Байден висловився щодо надання Україні чергового пакету військової допомоги США на суму 300 мільйонів доларів, яким передбачено відправку боєприпасів та військового обладнання, та назвав її "недостатньою". Про це повідомляє Reuters.

За словами Байдена, цей пакет допомоги став екстреним, а його формування стало можливим завдяки коштам, які вдалося зекономити під час реалізації останніх контрактів Пентагону.

На переговорах у Вашингтоні з польським президентом Анджеєм Дудою та главою уряду Польщі Дональдом Туском Байден зазначив, що схвалений напередодні пакет допомоги українським військовим є зовсім недостатнім. У зв'язку з цим глава Білого дому закликав до негайного ухвалення Конгресом запропонованого двома партіями законопроєкту про нацбезпеку, яким передбачено допомогу Україні.

Окремо Байден підкреслив, що необхідно діяти вже зараз, доки російський президент Володимир Путін не становить загрози для всього цивілізованого світу. За словами американського лідера, Польща добре розуміє, що Путін не має наміру зупинятися в Україні. Президент США вважає, що президент РФ буде іти далі, що може стати загрозою для Європи, США та всіх вільних країн.

Проблеми з прийняттям нового пакету допомоги США Україні

Нагадаємо, що вже декілька місяців у Сполучених Штатах не можуть прийняти новий пакет допомоги Україні. Така ситуація виникла через розбіжності між демократами і республіканцями у Конгресі щодо захисту американського кордону. Минулого місяця сенатори проголосували за пакет, яким передбачено понад 60 мільярдів американських доларів для України – в основному на військову допомогу. Проте до сьогодні документ не було винесено на розгляд у Палаті представників, оскільки спікер Майк Джонсон, який є соратником кандидата в президенти США Дональда Трампа, відмовляється поставити документ на голосування.

Відомо, що зараз у Конгресі йде робота над підготовкою альтернативного законопроєкту. ЗМІ передбачають, що голосувати за нього будуть у квітні.

Нагадаємо, що вчора, 12 березня, представники Демократичної партії у Конгресі США почали збирати підписи за можливу спробу обійти Майка Джонсона та змусити проголосувати за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95 мільярдів доларів США.