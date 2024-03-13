Чому Європа боїться. Як переконати Захід конфіскувати гроші Росії
За словами головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, міжнародні партнери поки не розглядають можливість конфіскувати та передати російські активи Україні.
В Європі існують побоювання, що передача Україні російських активів підірве довіру до європейської економіки, інші країни будуть побоюватись тримати свої кошти саме в цих країнах ЄС. Тому міжнародні партнери поки не розглядають можливість конфіскувати та передати їх Україні. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Забирати гроші — небезпечний прецедент. Чому країни Заходу бояться конфіскувати активи РФ" говорить кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
"Але цьогоріч з'явилася нова сторона дискусії — наукові кола. А конкретно лауреат Нобелівської премії з економіки 2001 року Джозеф Стігліц. 4 січня він написав, що коли активи вже були заморожені, це мав бути неприємний сигнал, що не бажано тримати гроші у Європі чи США. Але ніякого відтоку не відбулося. На думку Стігліца через те, що немає особливої альтернативи. У Китаї, Індії чи Туреччині свої активи особливо й не тримають. Він говорив про Саудівську Аравію, яка як тримала свої гроші в США, так і тримає, не хоче переводити в інші країни. Тобто, на його думку, побоювання, що інвестиційна привабливість скоротиться — не працює", — пояснює він.
Така логіка підказує, що, насправді, Європа не боїться відтоку грошей зі своїх банків, Європа подає сигнал: вона захищатиме гроші у її банках, а те що хтось підриває світовий устрій — неважливо, наголошує експерт.
"На думку Стігліца — це помилковий підхід, від якого треба відійти, просунутися саме у питання російських активів. Зараз є враження напівмір: спочатку йшлося про податки з прибутків, потім про прибутки. Гроші потрібні для того, аби війна була виграна – їх треба спрямувати на військові цілі, а потім вже на відбудову. Йдеться про зміну пріоритетів. Без перемоги не буде відбудови".
Докладніше читайте в матеріалі Фокусу "Забирати гроші — небезпечний прецедент. Чому країни Заходу бояться конфіскувати активи РФ".
Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що доходи від заморожених активів РФ спрямують на фінансування допомоги Україні, про що заявили в Європейському Союзі.