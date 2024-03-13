Агресія РФ — злочин проти світу: чому конфіскація грошей Росії законна

За словами експертів, конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.

Багато країн вважають, що конфіскація заморожених після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських активів, а йдеться про понад $300 мільярдів, порушить світові правила і норми. На це звертає увагу в коментарі Фокусу для матеріалу "Забирати гроші — небезпечний прецедент. Чому країни Заходу бояться конфіскувати активи РФ" кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

"Але юристи, яких опитав Bloomberg, кажуть, що це абсолютна законна річ, а саму ситуацію (напад РФ на Україну та реакцію світу, — ред.) варто розглядати, як злочин проти всіх, тобто Erga omnes, злочин проти суспільства. Таке сприйняття допоможе уникати подальших позовів та взагалі сумнівів", — говорить він.

Про це ж говорить група експертів-юристів, які вивчають можливості передачі російських активів. Фахівці, серед яких кілька американців, зокрема, професор і колишній декан юридичного факультету Єльського університету, юридичний радник Державного департаменту США за часів адміністрації Обами Гарольд Хонджу Кох, адвокат і колишній дипломат, який працював в уряді за часів різних президентів, у тому числі в якості стратегічного консультанта адміністрації Байдена Філіп Зеліков, заявили, що конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.

"Може бути законним для держав, які заморозили російські державні активи, вжити додаткових контрзаходів проти Росії, з огляду на триваюче порушення нею найфундаментальніших норм міжнародного права, у вигляді передачі російських державних активів як компенсації за шкоду, що виникла безпосередньо в результаті незаконних дій Росії", — говорять вони у висновку.

Докладніше читайте в матеріалі Фокусу "Забирати гроші — небезпечний прецедент. Чому країни Заходу бояться конфіскувати активи РФ".

Нагадаємо, про використання коштів РФ говорить міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон. Він закликав колег по G7 заарештовані російські активи використати як репарації для відновлення України.