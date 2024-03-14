У Конгресі США назвали крайні терміни прийняття законопроєкту про допомогу Україні

На переконання лідера демократичної меншості, до кінця наступного тижня спікер Палати представників Майк Джонсон повинен винести документ на розгляд.

Щонайпізніше до кінця наступного тижня у Палаті представників повинні ухвалити проєкт закону про допомогу Україні. Таку заяву на вчорашньому брифінгу озвучив керівник демократичної меншості у Конгресі Гакім Джеффріс.

Серед іншого, представник законодавчого органу та парламентарям чіткий дедлайн, коли має бути ухвалено пакет фінансової допомоги України для забезпечення її оборонних потреб.

Джеффріс наголосив, що час спливає, а тому члени Конгресу повинні довести до кінця розгляд двопартійного законопроєкту до того, як вже наступної п'ятниці, 22 березня, депутати покинуть місто. На його думку, якщо вчинити інакше, це буде безвідповідально

Варто зазначити, що колишня очільниця Палати представників Ненсі Пелосі також виступила зі зверненням до спікера Джонсона стосовно прийняття законопроєкту про військову допомогу Києву.

Нагадаємо, що представники Республіканської партії у Конгресі США відмовляються голосувати за законопроєкт про допомогу Україні від Сенату, натомість вони запропонували альтернативний документ, згідно з яким частина невійськової допомоги може бути виділена як кредит. Проте за цей документ планують голосувати не раніше квітня.

Водночас проти такого розвитку подій виступили демократи, тому 12 березня за їх ініціативою почався збір підписів для внесення законопроєкту про надання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на загальну суму 95 мільярдів доларів. Станом на зараз він має 177 підписів з 218 необхідних.

Відомо, що Україна не отримає допомогу від Сполучених Штатів, якщо фінансування на це не виділять у Конгресі. Глава Білого дому Джо Байден нагадав про свій минулорічний запит до Конгресу на 92 мільярди доларів на фінансування національної безпеки, у якому також передбачалися кошти для України.

Нагадаємо, що 13 березня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що наша країна може отримати 8,5 мільярдів доларів США із заблокованого пакету допомоги як кредит.