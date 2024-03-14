Трамп зрозуміє неможливість укласти угоду з Путіним, – Джонсон

Британський політик переконаний, що Україні не варто побоюватися перемоги республіканця на президентських виборах в США.

Колишній глава уряду Великобританії Борис Джонсон вважає, що кандидат в президенти США Дональд Трамп дійде висновку про неможливість досягнення угоди з очільником Росії Володимиром Путіним у разі його повторного обрання до Білого дому. Таку думку Джонсон висловив у своїй колонці для NV.

На переконання політика, не варто негативно ставитися до потенційної перемоги Трампа на виборах. Адже, на відміну від свого попередника Барака Обами, він став першим, хто передав Україні озброєння. Також Борис Джонсон підкреслив, що у певний момент Трампу може здатися, що він може вести переговори з Путіним, проте, зрештою, він дійде висновку, що з Путіним неможливо досягнути жодної угоди.

Враховуючи всі вищенаведені факти, Борис Джонсон висловив переконання, що Трамп стане тим президентом США, який допоможе у захисті демократії та підтримці України. Також Джонсон вважає, що ультрареспубліканці змінять свою думку стосовно допомоги Києву після того, як відбудуться президентські вибори.

Як відомо, Трамп досить часто озвучує досить різкі заяви. Зокрема, 11 лютого республіканець повідомив, що не має наміру захищати країни НАТО у разі нападу на них з боку Росії й дозволить російському президенту Володимиру Путіну "робити з ними все, що завгодно".

Разом з тим, 10 березня глава угорського уряду Віктор Орбан після зустрічі з Трампом у Вашингтоні заявив, що Україна не отримає від Вашингтону грошей у разі перемоги республіканця на президентських виборах у Сполучених Штатах, і після цього війна в Україні закінчиться.