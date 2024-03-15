"Не дозволимо жити спокійно": Данілов пообіцяв Росії неминучу війну на її території

Секретар РНБО запевнив, що доки Володимир Путін не забере свої війська з України, йому не дадуть спокійно жити.

Російський президент Володимир Путін серйозно помиляється, вважаючи, що в Росії не буде війни. Таку думку під час ефіру ток-шоу "Української правди" озвучив секретар Радиш нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

Серед іншого він прокоментував останні дії добровольців Легіону "Свобода Росії" та РДК.

Данілов переконаний, що у людей є право взяти участь у виборах. І якщо російський лідер був переконаний, що у Росії не буде війни, то він дуже помилився. На думку чиновника, війна у РФ прийде, причому доволі далеко. Оскільки якщо зараз росіяни почали потерпати на відстані 800-900 кілометрів, то мине небагато часу, і йтиметься вже про тисячі кілометрів.

"Ми не дозволимо, щоб ця потвора мала спокій до того часу, поки він не залишить суверенну територію України", — зауважив Олексій Данілов.

Окремо він додав, що наша країна має намір уважно спостерігати за процесом визнання іншими країнами "виборів" президента Росії. Секретар РНБО попередив про найближчі складні декілька місяців, доки у Росії закінчиться так званий виборчий процес. Визнання країнами результатів "виборів" у РФ Данілов вважає повною ганьбою.

Також політик нагадав, що під час обрання "одного із сусідів Путіна", цього не визнали у жодній країні й не визнають до цього часу.

Нагадаємо, що так звані вибори російського президента будуть проходити 15-17 березня.

В українській розвідці сьогодні повідомили, що проголосувати на цих виборах матимуть змогу навіть ліквідовані російські військові.